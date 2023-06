Voleibol masculino terá agenda lotada de competições para as próximas semanas

A equipe SMEL Araucária/ ASPMA/ Berneck, que estreou com vitória no Campeonato Paranaense Adulto de Voleibol Masculino de 2023, terá uma agenda lotada de competições previstas para as próximas semanas. Dos dias 23 a 25 de junho o time irá disputar a fase regional dos Jogos da Juventude em Paranaguá, pela categoria Sub 18.

Na categoria adulto disputará a fase final dos Jogos Universitários em Apucarana, dos dias 7 a 13 de julho. Depois disso, voltará a jogar pelo Campeonato Paranaense. No dia 13, às 19h30, enfrentará a equipe de Londrina; no dia 14, às 20h, jogará contra Nova Esperança e no dia 15, às 20h, terá como adversário o Ivaiporã. Todas as partidas serão fora de casa.

Foto: Thaise Oliveira / Comunicação FPV.

Edição n. 1368