Voleibol masculino volta às quadras para enfrentar o Cascavel

Invicto no Campeonato Paranaense Adulto, o time de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck volta às quadras no próximo sábado, 10 de setembro, para enfrentar a equipe de Cascavel. A partida será em casa, no Ginásio do CSU, às 18h. E no dia 24, o Araucária jogará novamente em casa, contra o Cascavel, às 18h.

Com seis jogos já disputados e seis vitórias, o time tem 18 pontos na tabela de classificação, contra 11 pontos do 2º colocado. E soma até este momento da competição, 18 sets pró e apenas um contra.