Voluntária agradece empresas que fizeram doações

As doações feitas pelas empresas beneficiaram muitas famílias necessitadas. Foto: divulgação

Irlene Ribeiro, moradora do Jardim Santa Regina, é conhecida na comunidade por ter um coração do tamanho do mundo. A Casa da voluntária já é quase um centro de ação social, de tantas pessoas que a procuram todos os dias, pedindo ajuda. E ela não mede esforços para tentar atender a todos. Está sempre correndo atrás de doações, pedindo apoio de empresas, comércios e pessoas da comunidade. A maioria já conhece o trabalho da Irlene, e dá sua contribuição.

A voluntária diz que ama o que faz e se pudesse, ajudaria ainda mais pessoas. “Sou grata a todos aqueles que sempre me ajudam a ajudar famílias carentes. Recentemente recebi doações de duas empresas da cidade, que faço questão de agradecer. A Clínica IMA e a New Street Suplementos fizeram campanhas de arrecadação e doaram muitos alimentos e agasalhos para o nosso projeto social. Não tenho palavras para expressar o quanto isso significou para as pessoas que foram atendidas. Deus abençoe vocês”, agradeceu a voluntária.

Serviço

Quem quiser contribuir com o trabalho social da voluntária Irlene, é só entrar em contato pelo telefone. (41) 99611-2411.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021