Compartilhe esta notícia

Famílias recebem cestas básicas através do trabalho da voluntária. Foto: divulgação

Com a pandemia, muitas famílias em situação de vulnerabilidade social passaram a enfrentar ainda mais dificuldades para conseguir se manter. A voluntária Irlene Ribeiro, moradora do jardim Santa Regina, que há anos vem ajudando algumas famílias de Araucária, disse que o número de pessoas que a procuram para pedir ajuda cresceu de forma preocupante. O problema é que para fazer este atendimento, com doações de cestas básicas, produtos de higiene limpeza ou necessidades, Irlene conta apenas com a ajuda da comunidade. “As doações sempre vieram e era possível atender a demanda, mas agora os donativos não têm vindo, e preciso apelar para que as pessoas voltem a nos ajudar. Sabemos que a situação está difícil pra todo mundo, mas o pouco que cada um doar, poderá ajudar alguém a não passar fome”, comentou a voluntária.

Nesse momento, além da doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, Irlene está arrecadando material escolar para as crianças. “Muitos alunos voltarão às aulas sem nada, porque as famílias não têm condições de comprar os materiais, por isso estamos fazendo essa arrecadação também. Esses dias, por exemplo, chegou um pedido desesperado de uma família do jardim Tupy, de uma mãe solteira e desempregada, com três filhos pequenos, em condições de pobreza mesmo, pedindo material escolar para as crianças. Quero abraçar a todos, mas eu também dependo da ajuda do povo, e ultimamente estou zerada nas doações e desesperada atrás de ajuda”, lamentou a voluntária.

Doações

Contribua com o trabalho da Irlene. Doe alimentos, produtos de higiene e limpeza e materiais escolares como cadernos, canetas, lápis, mochilas, estojos, lápis de cor, régua, borracha, apontador e outros. As doações poderão ser entregues na rua André Moll, 103, bairro Tindiquera. Se você não puder levar sua doação, ligue no fone (41) 99611-2411, que alguém irá buscar.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021