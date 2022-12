Voluntárias criam projeto “Adote um Idoso” para levar alegria ao Recanto das Araucárias

Motivadas pelo espírito solidário, um grupo de amigas decidiu se unir e organizar uma ação social, para levar amor aos idosos do Recanto das Araucárias, localizado na área rural do Município. A ação vai ocorrer no domingo (18/12), às 15h e atenderá os 40 idosos com serviços de cabeleireira e maquiadora e entrega de presentes de Natal. Os mimos serão arrecadados através de cartinhas, que conterão informações sobre cada um dos idosos e o presente que gostariam de ganhar.

“Pedimos que as pessoas nos ajudem a realizar o sonho desses idosos. Toda ajuda será muito bem-vinda. Até o dia 15/12 estaremos recebendo as doações das cartinhas ‘Adote um Idoso’”, disse uma das voluntárias.

Os telefones de contato para quem quiser contribuir com esta ação social são: (41) 98487-5405 com Lya ou (41) 99279-8617 com Jacke.