Voluntários começam a construir casa de família que vivia em barraca

Voluntários não medem esforços para construir a casa da Adriane. Foto: divulgação

A família da Adriane Deon Marafigo, 44 anos, está prestes a ganhar um novo lar. Após ficar desempregada, ela foi morar em uma barraca com os quatro filhos, de 15, 12, 9 e 6 anos, na ocupação irregular conhecida como Rio Negro, no bairro Campina da Barra, onde enfrentou sérias dificuldades. Mas a realidade da família começou a mudar quando a ONG Festinhas Solidárias, da Cidade Industrial de Curitiba, sensibilizada com a situação, organizou uma campanha para arrecadar materiais de construção e erguer uma casa nova para Adriane e os filhos.

No domingo, 20 de junho, um mutirão formado por voluntários, começou a obra, e rapidamente as paredes da casa foram erguidas. Fernanda Pires de Oliveira Rocha, responsável pela ONG, disse que no próximo final de semana, um novo mutirão deverá dar continuidade ao serviço, para que Adriana possa entrar no seu novo lar o quanto antes. “Ainda precisamos de muitas doações como móveis, utensílios domésticos, cobertores e, principalmente, recursos para comprar materiais de acabamento, lembrando que só estamos utilizando materiais novos, para que a casa seja feita com um padrão de qualidade, e possa durar muitos anos”, comentou.

Feliz da vida

Adriane está super feliz com a possibilidade de muito em breve entrar na casa nova. Segundo ela, esses dias em que está vivendo em uma barraca com os filhos, tem sido extremamente difíceis. Quando chove, a situação se agrava e ela precisa apelar para os vizinhos, que sempre a acolhem em suas casas. “Não tenho como descrever a alegria que estou sentindo em saber que logo terei uma casa decente para morar com meus filhos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, à ONG que me estendeu a mão e a todos que estão me ajudando. Não sei o que seria de mim sem a solidariedade dessas pessoas”, comentou.

Como ajudar

Para manter a família, Adriane conseguiu um trabalho informal, arrecadando óleo de cozinha usado, que revende para empresas de reciclagem. Quem tiver óleo para doar, poderá entrar em contato com ela pelo fone (41) 99532-3810.

E para ajudar na construção da casa, o PIX é o 41995657405 (celular). Visite também o Instagram da ONG Festinhas Solidárias e conheça o trabalho que a entidade desenvolve junto aos moradores de rua e comunidades carentes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021