Voluntários criam vakinha online para ajudar cãozinho que foi vítima de estupro

O cãozinho Ricky, com cerca de 3 anos, foi abusado sexualmente por um homem e devido à violência sofrida, teve uma fratura exposta e ferimento muscular interno, além de ferimentos externos nas pernas, rabo e região anal. Ele foi levado para receber cuidados no Hospital Veterinário da UFPR, onde foi atestada a necessidade de uma cirurgia urgente na córnea, pois está com uma úlcera e pode perder a visão.

Esse caso brutal aconteceu em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, porém sensibilizou e mobilizou protetoras de várias cidades, inclusive de Araucária. Os custos estimados para tratar a saúde do animal são altos e pensando em ajudar, voluntários abriram uma vakinha online para tentar arrecadar os valores para pagar a cirurgia e cuidados pós-operatórios do Ricky, que será de aproximadamente 6 mil reais.

Isabella Monteiro de Andrade e Priscila Dambroski assumiram o papel de divulgar o caso e tentar arrecadar o valor necessário para o tratamento do Ricky. “Precisamos urgentemente de sua ajuda para cobrir as despesas veterinárias, a medicação, e garantir um lugar seguro onde o Ricky possa se recuperar. Ele precisará ficar em um hotel para pets até que encontremos um lar, onde receberá o amor e o cuidado que merece”, ressalta Priscila Dambroski, moradora de Araucária.

As organizadoras da vakinha reforçam que o único intuito da campanha é ajudar cãozinho a se recuperar e divulgar que ele precisará de um lar após a cirurgia. “Se, por algum motivo, o pior acontecer e Ricky não resistir, nos comprometemos a doar todo o valor restante dessa vakinha para uma ONG que cuida de animais abandonados”, esclarece Priscila.

Ajude o Ricky!

O link para acessar a vakinha é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-ricky-isabella. Você ainda pode contribuir via Pix usando a chave 5034420@vakinha.com.br. Na descrição da vakinha é possível conhecer mais detalhes sobre o que aconteceu com o Ricky.

Ricky precisa se recuperar e a encontrar uma nova família, é um cachorro sem raça definida, de porte médio e muito dócil. Para mais informações, entre em contato pelos fones 41 99875-9479 (Isabella) ou 41 99763-2186 (Priscila).