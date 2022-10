Voluntários estão fazendo arrecadações para ajudar cuidador de cães

Um grupo de voluntários de Araucária decidiu unir forças para ajudar o protetor Jurair Antunes Rocha, que desde 2013 montou um abrigo na área rural e se dedica a cuidar de animais abandonados. O problema é que atualmente o abrigo está com 37 cães e 10 gatos e Jurair não está conseguindo arcar sozinho com os gastos para alimentar e cuidar da saúde dos bichinhos.



Ele diz que realiza doações frequentes, mas o número nunca reduz, porque sempre tem gente abandonando animais na área rural. “Eu sou um protetor, recolho os cães e gatos porque tenho dó, não posso vê-los abandonados à própria sorte. Mas as despesas são muitas e a única ajuda que recebo vem de voluntários”, lamentou o protetor.



Além de rações e medicações para os animais, Jurair precisa de recursos para melhorar a infraestrutura do seu abrigo, já que o número de “abrigados” está muito além do previsto. Quem puder ajudar, poderá entregar as doações nos seguintes endereços: Pet Shop Mimo dos Bichos (Rua Miguel Bertolino Pizzato, 1115) ou Studio Pet (Rua Miguel Bertolino Pizzato, 1174). Para mais informações, é só entrar em contato pelos fones (41) 99754-9482 ou (41) 99674-5667 (Jurair).