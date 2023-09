Voluntários se mobilizam para ajudar o Nicolas, jovem que luta contra um câncer nos ossos

Há cerca de três anos Nicolas Christenson, 18 anos, vem lutando bravamente contra um câncer. Em 2020 ele recebeu o diagnóstico de Sarcoma de Ewing, um câncer raro que afeta principalmente os ossos. Na época jogava no time Sub15 do Araucária ECR e teve que abandonar a sua paixão pelo futebol por conta do tratamento. Hoje Nicolas apresenta metástase no fígado e pelve e está na terceira recidiva.

O baile contará com shows de vários cantores locais, entre eles a irmã de Nicolas, a cantora Kelly, que faz dupla com Junior, além de Keyla Marcante, Lobão, Helieser Barros e Tainá. Todos se voluntariaram para dar sua contribuição neste evento beneficente. A adesão foi surpreendente e não há mais ingressos disponíveis, fato que deixou a família extremamente agradecida com a boa ação dos organizadores.

“A situação do Nicolas é complicada, ultimamente ele não está conseguindo se alimentar muito bem, trocou o ciclo de quimioterapia porque o anterior estava dando muitas complicações. Ele vive um dia de cada vez. Graças a Deus temos pessoas de bom coração que nos ajudam, como esse pessoal que está organizando este evento. Seremos eternamente gratos! Também seguimos com a vakinha virtual, porque alguns medicamentos têm um custo muito alto e não temos condições de bancar sozinhos”, disse Kelly.

O link da vakinha para ajudar o Nicolas é https://www.vakinha.com.br/3965539, também é possível fazer um PIX na chave 3965539@vakinha.com.br. Mais informações pelo fone (41) 99965-6868, falar com Kelly.

Edição n.º 1380