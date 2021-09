Votação para o Prêmio Melhores do Ano 2021 já começou

Na edição do ano passado os premiados receberam homenagem em um evento mais reservado, devido à pandemia. Foto: divulgação

As empresas que foram destaque no ano de 2021 serão conhecidas em breve, através do Prêmio Melhores do Ano, que já começou a ser organizado. As empresas são escolhidas por meio de uma pesquisa de opinião pública, que está no ar desde o dia 5 de setembro, e segue até o dia 25 desse mês. O link para votação está disponível na página do facebook do Melhores do Ano Araucária – https://forms.gle/ZUWNKgysbzwKx6Y27. O resultado será divulgado até o dia 05 de outubro.

Os votantes devem seguir algumas regras, por exemplo, para validar as respostas é necessário informar um número de telefone válido. Caso o telefone informado não exista, o questionário será invalidado. Além disso, o sistema só vai computar uma resposta para cada telefone válido informado. Também é preciso responder pelo menos 30% do questionário, ou seja, se a pessoa responder somente uma ou duas categorias, aquele formulário também será invalidado. “Isso é para evitar o uso de robôs, dando ainda mais credibilidade à pesquisa”, explica a organizadora e coordenadora do Prêmio, Gabi Rocha.

Segundo ela, a pergunta é aberta. Como exemplo, qual é a melhor academia? As pessoas podem responder o nome de qualquer academia do município, desta forma, todas as empresas podem participar. O jantar de premiação será realizado no dia 9 de dezembro, no Elegância Eventos. Todas as empresas vencedoras recebem, gratuitamente, o certificado do prêmio Melhores do Ano. Para participar do jantar de premiação, que não é obrigatório, será cobrada uma taxa de adesão.

Gabi Rocha, organizadora e coordenadora do evento. Foto: divulgação

“O prêmio é realizado há 22 anos em Araucária e ao longo deste período, conquistou credibilidade, se tornando hoje a maior e mais importante premiação do município. Pela lisura e seriedade com que realizamos a pesquisa, ter o selo de Melhor do Ano dá muita visibilidade para as empresas e profissionais locais”, destacou Gabi.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021