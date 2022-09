Votação para o Prêmio Melhores do Ano 2022 já está aberta

A premiação é organizada pela jornalista e empresária Gabi Rocha e este ano está na sua 24ª edição

As empresas que foram destaque no ano de 2022 serão conhecidas através do Prêmio Melhores do Ano, que já está com a votação aberta e vai até 25 de setembro. Uma das novidades desta 24ª edição é a ampliação das categorias concorrentes, que chega a quase 100. As empresas serão escolhidas por meio de uma pesquisa de opinião pública, que pode ser acessada pelo link https://forms.gle/1ZMdJcCiW2bLrTBf7

O resultado será divulgado até o dia 3 de novembro. Após esta data, colaboradores da empresa Única Comunicação irão visitar os vencedores da votação pública e entregar, gratuitamente, seus respectivos certificados. O jantar de premiação está previsto para o dia 8 de dezembro, em local a ser definido.

“É importante destacar que o Melhores do Ano é realizado há 23 anos e conquistou credibilidade, se tornando hoje a maior e mais importante premiação do município. O prêmio evidencia o talento, a perseverança, o empreendedorismo da nossa gente, aumentando a movimentação no comércio local e dando visibilidade as marcas e negócios da região”, disse a jornalista.

Acompanhe todas as novidades sobre o prêmio oficial na página facebook “Melhores do Ano Araucária”.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo