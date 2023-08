Votação para o Prêmio Melhores do Ano começa na sexta-feira (01/09)

Começa nesta sexta-feira, 1º de setembro, a votação da 25ª edição do Prêmio Melhores do Ano, organizado pela empresária e jornalista Gabriela Rocha. O evento vem batendo recordes de participação a cada edição, comprovando sua importância no sentido de dar mais visibilidade aos empreendedores de Araucária. A pesquisa estará disponível no site: Clique aqui

A premiação deste ano envolve 85 categorias do comércio e serviços e a pergunta para quem for votar é aberta, ou seja, a pessoa tem a opção de optar em quem considera melhor. “A pessoa precisa responder, no mínimo, 30% do questionário para autenticar sua participação e será necessário um número de telefone válido. Então, se a pessoa responder somente uma categoria, o questionário dela não terá validade”, explica a organizadora.

A votação ficará aberta até o dia 20 de setembro e o resultado será divulgado no dia 30 do mesmo mês. “Todos os vencedores receberão gratuitamente da nossa equipe comercial, um certificado de Melhores do Ano. Importante frisar que nosso prêmio está na sua 25ª edição, se mantém firme e sempre com perspectivas de crescimento a cada ano, atestando a seriedade, transparência, lisura e responsabilidade com que todo o processo é conduzido”, conclui Gabi.

