Na quarta-feira, 17 de setembro, a Unifacear inicia a aplicação da Avaliação Institucional 2025, uma pesquisa conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), coordenada pelo professor Filipe Eduardo Martins Guedes. O objetivo é ouvir não apenas alunos, professores e colaboradores da instituição, mas também os membros da comunidade que vivem no entorno dos seus campi.

A iniciativa busca compreender como a Unifacear pode contribuir de forma mais efetiva com a sociedade local. Segundo o professor Filipe, “é importante ouvir a população para que a instituição possa devolver algo significativo à comunidade. Queremos construir pontes entre a instituição e seu entorno”.

O período para participação vai de 17 de setembro a 22 de outubro. Para responder à pesquisa, basta acessar o link https://forms.gle/1nyqMqZ9TkQfBrZB9 ou escanear o QR Code disponível junto a esta reportagem. O formulário é simples e direto, e qualquer cidadão interessado em contribuir com sugestões, ideias e percepções sobre o papel da Unifacear na região poderá responder.

Voz da comunidade: Participe da Avaliação Institucional 2025 da Unifacear

Eventos, melhorias, parcerias e ações sociais são alguns dos temas que podem ser abordados. A CPA reforça que a participação da comunidade é essencial para fortalecer o vínculo entre a instituição e a sociedade. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3122-1571.

Edição n.º 1482.