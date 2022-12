WEBINAR: Araucária participa de evento on-line sobre municípios que investem na modernização dos serviços públicos

Araucária e algumas outras cidades do Paraná irão participar nesta terça-feira (13) de um evento de troca de experiências on-line chamado Webinar das Cidades Digitais. Entre os temas estão os investimentos na modernização dos serviços públicos e também a apresentação de ferramentas do Ministério da Economia de apoio à transformação digital dos municípios. As inscrições são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ocorrer por meio do site: https://sympla.com.br/rcd.







“É o espaço para troca de experiências e apresentação de soluções que visam melhorar a eficiência da máquina pública. A pandemia mostrou a necessidade de governos mais digitais e no evento conheceremos como as Prefeituras estão buscando se desenvolver por meio da tecnologia”, adianta o diretor da Rede Cidades Digitais, José Marinho.

Investimentos

Nos últimos anos, a Prefeitura de Araucária tem se destacado por investir na modernização administrativa e a inovação tecnológica associada à Internet. Informação divulgada recentemente pela Prefeitura mostra que a modernização já resultou, por exemplo, em, pelo menos, 70% de redução do custo com telefonia para os cofres municipais. A Prefeitura já teve cerca de 1.172 linhas. Hoje, ainda são mais de 350 linhas e esse número reduzirá ainda mais. Essa transformação só foi possível graças a outra ação importante: o investimento na nova de rede de fibra óptica, atualmente com 247 km. Essa nova rede permite transmissão de dados, voz e imagem e está chegando a todas as estruturas da administração municipal para melhorar os serviços. A melhoria também inclui a qualidade da internet, com redução no custo a aumento na qualidade.

O investimento da Prefeitura também incluiu a troca de 2.820 computadores, 544 impressoras e o fornecimento de eletrônicos (como celulares e tablets) a algumas categorias profissionais. A área de saúde ganhou atenção especial com centenas de tablets destinados a equipes de saúde.

*Mais informações sobre o Webinar desta terça-feira (13): WhatsApp: (41)3015-6812 ou via e-mail imprensa@redecidadedigital.com.br.

Texto com informações da Rede Cidade Digital.