Wendell Simioni e Rodrigo Vicari são campeões no Brasileiro de Rally de Velocidade

Quem não acompanha esporte, talvez pouco conheça a importância do navegador em um rally. Ele participa da corrida do banco do passageiro, mas está longe de ser apenas uma figura passiva no carro. O navegador faz muito mais do que apenas ajudar o piloto, sua função é ditar o caminho, passar o percurso e todas as observações da planilha, seja de roteiro ou de perigos.

O navegador araucariense Rodrigo Vicari, que acompanha o piloto Wendell Simioni, de Colombo, sabe da importância do seu papel na dupla. Eles, que vinham liderando nas quatro etapas do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, chegaram à reta final (5ª etapa) e conquistaram o título. “Eram seis provas, a última seria em Pomerode nesse final de semana que passou, mas foi cancelada devido às chuvas. Nós mantivemos a liderança do campeonato em todas elas”, diz o araucariense.

Vicari, que até o ano passado acompanhava o piloto araucariense Marcos Tokarski, este ano andou com o piloto Wendel na categoria Rally 4 (carros 4×2 com preparação). A dupla começou o ano correndo a prova do Rally da Graciosa, que sobe a bela serra que dá nome à prova, onde ganhou todas as especiais e disparou na liderança do campeonato. Desde então, permaneceram líderes até o final da competição.

“Depois do Graciosa participamos do Rally de Estação (RS), Rally de Severiano de Almeida (RS), Rally de Rio Negrinho (SC) e Rally de Erechim (RS). Foram grandes disputas com o vice-campeão Alan Cardoso e seu navegador Juliano Gracioli, e nós conseguimos trazer essa bela conquista para a nossa cidade novamente”, afirmou Vicari.

O navegador arremata que em 2020, quando corria junto com o piloto Tokarski, a dupla foi vice-campeã brasileira. “Esse ano veio o título inédito pra mim, estou muito feliz por essa parceria com o piloto Wendell, e agora posso colocar mais esse troféu na lista de conquistas no Rally Brasileiro”, comemorou.

