Wesley Bachega anuncia gravação do seu primeiro DVD

Com 23 anos na música, o cantor araucariense Wesley Bachega está comemorando mais um passo importante, agora em carreira solo. No dia 7 de março ele irá gravar seu primeiro DVD “Acústico no Bar”, ao vivo, no Maze Pub, na cidade da Lapa. Os ingressos para assistir ao show podem ser adquiridos através do link https://www.ticketfire.com.br/evento/664/gravacao-dvd-acustico-no-bar-bachega

Segundo o cantor, o DVD é um sonho de anos saindo do papel, que agora se torna realidade. “O repertório foi selecionado a dedo, contará com 10 canções, sendo oito inéditas e duas regravações. O DVD terá músicas atuais e de compositores de renome nacional como André Vox, Felipe K, Heliao e também contará com duas participações especiais”, explica Bachega.

Jefferson Moraes, dono dos hits “Beber com emergência” e “Coleção de ex” integra o time com seu talento ímpar. O cantor é respeitado no cenário musical com cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A segunda participação confirmada é a da dupla João Bosco e Gabriel, donos dos hits “Alô ex amor” e “Localiza aí bb”. “Diretamente de Goiânia, eles desembarcam no Maze Pub para abrilhantar ainda mais a gravação do meu DVD. Será um momento especial na minha carreira e convido todos os meus fãs a participarem da gravação comigo”, diz Bachega.