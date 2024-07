Wesoly Dom arranca elogios do público no 62º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná

Espetáculos de danças, cantos e trajes típicos marcam o 62º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, que começou no dia 1º de julho, em Curitiba. O grupo folclórico polonês de Araucária, Wesoly Dom, esteve presente neste grande evento cultural. Participou desta edição como convidado do grupo Polonês Junak, da Sociedade União Juventus, e com suas três coreografias, arrancou aplausos e elogios do público. Os bailarinos das categorias adulto e infantil encantaram com suas apresentações, que aconteceram na segunda-feira, 8 de julho, no Teatro Guaíra.

A diretoria do Wesoly comemorou o sucesso dessa participação do grupo no Festival e fez agradecimentos a todos os envolvidos na apresentação, a começar pela dedicação e empenho dos coreógrafos Andressa e o João Pedro, cujo trabalho culminou em uma apresentação maravilhosa. A diretoria agradeceu também aos dançarinos do adulto e infantil, parabenizando a todos pelo excelente espetáculo.

“A energia vibrante, a alegria contagiante e a dedicação de cada um de vocês foram visíveis em cada movimento. O público do Teatro aplaudiu calorosamente e não poupou elogios. Vocês realmente fizeram a diferença e mostraram o melhor da cultura polonesa. Foram além dos limites para alcançar o sucesso. E um destaque especial vai para as crianças menores, que deram um espetáculo à parte”, disse a presidente do Wesoly, Célia Soczek.

Ela ainda agradeceu aos pais e colaboradores, por trabalharem de forma perfeita nos bastidores. “Obrigado por cuidarem das crianças, por prepararem os lanches, por ajudarem a carregar as malas. O apoio e dedicação de vocês foram essenciais para que tudo corresse perfeitamente. Também gostaríamos de expressar nossos mais sinceros agradecimentos a diretora Déa, do Grupo Junak, pelo convite e pela oportunidade de fazer parte desse grande espetáculo, e aos grupos poloneses Wisła e Wawel e grupo ucraniano Barvinok, pelo apoio nos trajes, fundamental para nossa apresentação”, completou.

Sobre o festival

Promovido pela AINTEPAR – Associação Interétnica do Paraná, o festival é sempre um sucesso de público e cumpre o compromisso com a autenticidade e a essência do folclore, preservando as tradições que ajudaram a moldar a cultura e a identidade paranaenses.

Idealizado e organizado por grupos folclóricos locais, o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná acontece desde 1958. Em 1974, esses grupos formaram a Associação Interétnica do Paraná, entidade responsável por manter o evento ativo desde então, além de fomentar o trabalho dos grupos étnicos no estado.

