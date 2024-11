Wesoly Dom conquista o coração do público no 30° Festival Nacional de Danças Ucranianas

O grupo folclórico araucariense de dança polonesa Wesoly Dom marcou presença no 30° Festival Nacional de Danças Ucranianas (FNDUA), organizado pelo grupo folclórico ucraniano Poltava, em parceria com o Ministério da Cultura. O evento aconteceu entre os dias 15 a 17 de novembro, e reuniu grupos folclóricos do Brasil e Argentina, com a participação de grupos afiliados da Associação Interétnica do Paraná (AINTEPAR).

Além dos 24 grupos de dança ucraniana que fizeram um show incrível na mostra cultural ‘Helena Kolody’ na sexta-feira (15), grupos de outras culturas também se apresentaram no festival. No sábado (16), aconteceu a mostra cultural ‘Drujba’, que em português significa ‘Amizade’. Nesse dia, o Wesoly Dom realizou uma apresentação emocionante e conquistou o coração do público.

Guajuvira

O grupo Wesoly Dom estava com a agenda cheia no final de semana. Além de participarem do 30° Festival Nacional de Danças Ucranianas (FNDUA) no sábado (16), os dançarinos também compareceram na 1ª Festa da Associação de Turismo Rural Caminhos de Guajuvira no domingo (17).

A festa teve como objetivo fomentar o turismo e a cultura rural, além da gastronomia regional, promovendo o roteiro turístico. A associação planeja realizar o evento anualmente no mês de novembro, já que é nessa época que a produção de morango e outras frutas estão em alta, e o roteiro Caminhos de Guajuvira recebe mais visitantes de outras cidades e estados. Além do almoço e da venda de vários produtos rurais, o público também contemplou a apresentação do grupo folclórico Wesoly Dom.

Grupo

Em ambos os eventos, os dançarinos usaram o traje mais representativo para o grupo, o Rzeszów. Eles apresentaram três coreografias: Suita Rzeszowska, Suita Silesiana e Szot Madziar.

Os ensaios do Wesoly Dom ocorrem toda semana na Chácara do Soczek. O adulto é no sábado às 15h, e a turma infanto-juvenil na segunda-feira às 19h. Os organizadores fazem o convite para as pessoas interessadas em participar do grupo.

Para acompanhar os próximos eventos e festivais em que o grupo Wesoly Dom participará, basta seguir o Instagram @grupo.wesolydom. Informações sobre como participar do grupo, entrar em contato com João pelo número (41) 98809-1457.