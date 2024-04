Wesoly Dom promove a Piwo Fest em comemoração aos 24 anos do grupo  

O grupo folclórico polonês Wesoly Dom está preparando mais uma Piwo Fest (Festa da Cerveja), que acontecerá no dia 18 de maio, às 18h, na Chácara dos Soczek, prometendo muita diversão e alegria para todas as famílias araucarienses. E dessa vez o evento será ainda mais especial, pois vai comemorar os 24 anos de fundação do grupo. Além de muito chopp, os convidados poderão saborear deliciosos pierogis e pasteis.

A partir das 20h, a dupla Faby & Junior vai comandar a animação da festa, trazendo o que existe de melhor no mundo sertanejo. A entrada para o evento será franca e haverá estacionamento no local. A Chácara do Soczek fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2182, bairro Iguaçu. Mais informações pelos fones (41) 99828-6450 ou (41) 99623-2645.

Sobre o grupo

Fundado em 13 de maio de 2000, o Wesoly Dom é pioneiro no movimento polonês em Araucária e tem como responsabilidade divulgar e manter viva a história dos imigrantes poloneses, através do folclore, idioma e segmentos ligados a cultura. Mantém grupos de danças nas categorias adulto e infanto-juvenil, e coleciona conquistas memoráveis, com currículo histórico de apresentações no Brasil e em outros países, méritos e premiações em festivais, nacionais e internacionais.

Além das danças, o grupo promove grandes eventos festivos e religiosos, como a tradicional Festa do Pierogi, Noite da Sopa Polonesa na Broa, Piwo Fest e festivais de prêmios. Desenvolve e executa projetos para aquisição dos trajes e sustentabilidade e realiza programas de intercâmbio na cultura polonesa Brasil e Polônia, com planos em outros estados e países. A atual presidente do Wesoly é Célia Maria Soczek Kozak.