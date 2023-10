Wesoly Dom promoverá a 11ª Noite da Sopa Polonesa na Broa no dia 7 de outubro

Para aqueles que estavam com saudades de saborear uma sopa polonesa na broa, o grupo folclórico polonês Wesoly Dom tem uma ótima notícia: a 11ª edição do evento vai acontecer no sábado, 7 de outubro, às 19h, na Chácara dos Soczek, que fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2182, Jardim Iguaçu.

O evento se tornou tradição pela recepção típica polonesa dos convidados, apresentações de danças folclóricas, quebra gelo, dança do Sokol, piwo (cerveja) e o famoso café polonês da meia noite.

“Este evento requer, além do trabalho, a essência harmoniosa das mãos de Dona Úrsula, Célia Menegathi, João Pedro e suas equipes na preparação das sopas nobres como a zupa grzybowa (sopa de cogumelo), zupa ziemniaczana z kielbasa (sopa de batata com linguiça). Os pais e dançarinos também se empenham bastante no preparo da decoração atrativa e agradável, para receber o público”, afirma Célia Soczek, uma das responsáveis pelo grupo.

Os convites são limitados e custam R$60 por pessoa (crianças até 12 anos pagam R$30). As reservas poderão ser feitas pelos fones (41) 99828-6450 Célia Menegatti ou (41) 99623-2645 Célia Soczek.

Cultura viva

O Wesoly Dom mantém viva a cultura polonesa através da dança folclórica, culinária, costumes, tradições, músicas e idioma, valorizando e homenageando a todos os imigrantes e descendentes que desbravaram em terras brasileiras. “O Wesoly mantém esse vínculo e o compromisso de repassar a cada geração essa cultura viva. A culinária polonesa também é rica em temperos coloniais do passado, utilizando grande variedade de ingredientes, que fazem o diferencial na preparação da Sopa na Broa”, afirma Célia.

Edição n.º 1382