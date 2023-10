WhatsApp para de funcionar em algumas versões do Android

Muitos usuários com celulares que utilizam o sistema operacional Android podem ter uma surpresa nessa terça-feira, 24 de outubro. Isso porque em algumas versões mais antigas, o WhatsApp parou de funcionar.

Mas os usuários de iPhone (iOS) podem ficar tranquilos, no caso desses celulares, não ocorrerá mudança alguma.

Não foi divulgada a lista oficial dos aparelhos onde o aplicativo não irá mais funcionar, apenas foi informado que serão os celulares da versão Jelly Bean, do Android 4.1.

O aplicativo de mensagens mais usado do Brasil, irá carregar a partir da versão Lollipop, Android 5.0, e em versões mais recentes.

Para quem não souber a versão do seu celular Android, é muito fácil de descobrir. Você consegue verificar isso pelo próprio aparelho.

Os usuários do Samsung poderão conferir isso desta maneira: primeiro abra a opção “Configurações”, após clique em “Sobre o telefone” e depois em “Informações do software”. Por último, basta pesquisar “Versão Android”.

Já os usuários do Motorola, devem seguir os seguintes passos: abrir as “Configurações”, em seguida clicar “Sistema”, e depois em “Sobre o dispositivo”. Após isso, buscar por “Versão do Android”.