Wi-fi com tecnologia importada será a nova melhoria do transporte coletivo de Araucária

O transporte coletivo de Araucária (TRIAR), que tem sido referência positiva em todo o país devido seus benefícios visando o bem-estar do passageiro, está com mais uma novidade, as melhorias no sistema de internet sem frio gratuito.

Toda a frota de ônibus irá receber essa tecnologia importada, já registrada no Brasil, a qual é especificamente para transportes públicos, como ônibus e trens.

Atualmente, para acessar esse benefício, o passageiro não precisará realizar a cadastro, mas isso será por pouco tempo. Logo será necessário fornecer o número de CPF e a data de nascimento para efetuar o login.

Desde o início de 2018, já foram disponibilizados vários benefícios, entre elas as 8 reduções consecutivas da tarifa de transporte, que hoje chega a R$ 1,25. Além da tarifa gratuita aos domingo para todos os passageiros usuários do cartão TRIAR. Em julho do mesmo ano, todos os ônibus receberam o wi-fi grátis, e agora, essa melhoria será substituída por uma mais moderna e eficiente, além de ter mais resistência para funcionar em um transporte público.

Transporte gratuito

A gratuidade também se estende a cerca de 30% de todos os usuários do sistema; incluindo todos os estudantes de instituições públicas do município (da educação infantil ao ensino médio) e o adulto que leva a criança (até 12 anos) à escola, universitários de instituições públicas (ou que sejam beneficiários de bolsas de estudos, como PROUNI, FIES e SISU), inscritos em escolinhas esportivas, cursos profissionalizantes da Secretaria de Trabalho e Emprego.

Foto: Carlos Poly / SMCS.