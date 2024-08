WL Temperados oferece vidros e esquadrias sob medida para diversos projetos

A WL Temperados teve início por volta de 2008, quando Wanderley dos Santos decidiu unir sua vontade de empreender aos conhecimentos que adquiriu com seu pai. Desde os 18 anos ele trabalha no ramo de vidraçaria, aprimorando-se ao longo do tempo e investindo na sua especialização e profissionalização no setor. Essa trajetória lhe permitiu adquirir uma experiência, refletida nos serviços oferecidos pela empresa.

A WL Temperados atua com diversos tipos de vidro, incluindo vidro comum e vidro temperado, além de esquadrias de alumínio das linhas Gold e Suprema. A empresa realiza projetos variados, como fachadas de pele de vidro, guarda-corpos em vidro, alumínio e inox, além da instalação de espelhos.

Também executa serviços de reposição de vidros comuns e temperados, oferecendo soluções sob medida para seus clientes. Entre os serviços oferecidos, está a produção de boxes de vidro temperado, garantindo maior sofisticação para ambientes como o banheiro, com opções em vidro incolor.

Foto: Divulgação. Projeto executado pela WL Temperados completa a beleza da sua casa.

“Nossos produtos são reconhecidos pela qualidade e pelo design, agregando valor e beleza aos espaços em que são instalados, nosso objetivo é sempre entregar o melhor para nossos clientes”, afirmou Wanderley.

E as condições de pagamento são diversas, a empresa oferece condições facilitadas, proporcionando ao cliente a possibilidade de parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão, 4 vezes no cheque, ou, ainda, optar pelo pagamento à vista com desconto especial.

“Aqui, cada projeto é pensado para atender às necessidades dos clientes, com soluções que aliam funcionalidade, beleza e durabilidade, garantindo satisfação e sofisticação nos acabamentos finais.”, completou.

Serviço

Para fazer um orçamento do seu projeto, entre em contato com a WL Temperados através dos telefones (41) 3607-3133 ou (41) 99752-2411. Se preferir, vá até a sede da empresa que fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2101, no Jardim Iguaçu.

Edição n.º 1429. Nina Santos.