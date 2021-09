Sempre quando iéu indo pra Cutitebe e sabendo que podendo demorar pra voltar pra casa, trazendo farnel, só o basco pra non passar fome. Iéu tenho um problema, enquanto non comendo a fome non passando, ansim iéu preparando uma meia broa com xaxixon vermeio, uns pedaço de frango, duas ou três costela de porco e um pacotinho de um quilo de toresmo pra tira gosto, ansim non gastando dinheron com comida das lanchonete que non sustentando como devido.

Mas das véis compromisso que achando que sendo rápido demorando e pegando iéu de calça cumprida, porque quando se vem pras Curitebe melhor non vir de bermuda que sendo calça curta, enton non tem jeito, tem que enganar fome com comida da cidade mesmo.

Poblema também que as lanchonete da cidade non servem um pon com bolinho, um pon com mortadela, pon com salame rosa, iéstas coisa que sendo fácil de comer, custando barato e dando sustento.

Iéu se sentindo envergonhado de entrar nestas lanchonete pra pedir coisa que estando escrivinhado no quadro. Iéles ponhando umas palavra em americano só pra cobrar mais caro, é Xiszégue, Xisbeico, xisbugre, xissalada, ieu non entendendo proque tando Xis se podendo variar de letra, ponhando um ipsolone pra mudar um poco, escrevinhando ansin: ipsolonebacon, ipsolonebugre e ansim por diante, mais non, ponhando só xis como se só xis existindo no analfabeto, e iéste sendo o xis da queston!!!

Fica uns sanduichón que nem na boca entrando, e quando morde na frente escorrega os fundo e quando dando mordida nos fundo escorregando na frente. Aquele bolinho de carne prensado que tendo drento tem gosto cortiça, talvéis pra tapar a goela de quem estando comendo. È tando dos molho que carcam drento daquilo que escorre no pacote e pinga nas calça.

O Pon é tom molinho que as migalha entron no vão dos dente e a folha de alface ton passada que parecendo que pegô geada, os tomate mais murcho que pneu furado.

Mais ieu querendo dar parabéns pra uma destas lanchonete que acertando o nome do sanduiche depois que alguém comendo e as pessoa já sabem que von ficar ansim despois de comer por iésto já pedem pelo nome: Furioso!!

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021