Yunect: A melhor escolha para seu iPhone em Araucária!

Há nove anos no mercado, a Yunect construiu uma reputação sólida em tecnologia e manutenção de iPhones na cidade. Desde sua fundação, a empresa tem se destacado por oferecer um serviço de excelência, focado na qualidade, segurança e satisfação dos seus clientes.

Atuando com foco no mercado de dispositivos Apple, a Yunect se especializou não apenas em reparar iPhones, mas também em proporcionar uma experiência diferenciada e confiável para quem precisa de suporte técnico de alta qualidade. O compromisso com a satisfação do cliente é um dos pilares que sustentam a trajetória de sucesso da empresa.

A empresa garante agilidade e precisão em seus reparos. Um exemplo claro desse compromisso é a troca de bateria, que pode ser realizada em até 40 minutos, desde que o cliente faça um agendamento prévio. Esse prazo reduzido é essencial para quem depende do celular no dia a dia, já que evita que o cliente tenha sua rotina comprometida por longos períodos de espera.

Além da agilidade, a qualidade das peças utilizadas nos reparos é outro fator que diferencia a Yunect no mercado. A empresa trabalha exclusivamente com componentes de alta qualidade, o que assegura que cada conserto seja feito com a máxima atenção aos detalhes e, sobretudo, com segurança. Todos os serviços prestados pela Yunect vêm acompanhados de uma garantia, reforçando ainda mais o compromisso da empresa com a confiança e a tranquilidade dos seus clientes.

Além dos serviços de manutenção, a Yunect também oferece uma ampla variedade de iPhones seminovos, todos cuidadosamente revisados e em excelentes condições. Cada aparelho comercializado passa por um rigoroso processo de verificação e é disponibilizado com 1 ano de garantia, o que proporciona segurança adicional ao consumidor.

Para quem deseja adquirir um iPhone seminovo, a Yunect oferece facilidades que tornam a compra ainda mais atraente. Entre os diferenciais está a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes, tornando o investimento mais acessível. Outro destaque é a aceitação de aparelhos antigos como parte do pagamento, uma solução prática para os clientes que desejam trocar de dispositivo sem comprometer o orçamento. Além disso, a Yunect oferece gratuitamente o serviço de transferência de dados, garantindo que o cliente possa migrar todas as suas informações do aparelho antigo para o novo com total comodidade.

Serviço

Visite a loja da Yunect no endereço: Rua Pedro Druszcz, 601, em frente à Clínica IMA, e conheça todas as novidades oferecidas. Para saber mais entre em contato pelo telefone (41) 99591-2147.

