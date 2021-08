Zagueiro araucariense assina contrato com o Atlético Mineiro

Felipe Moura assinou o contrato de três anos e vai defender o Galo em grandes competições nacionais. Foto: divulgação

Quem não se lembra do jovem jogador araucariense Felipe Moura, que em 2016, com apenas 11 anos, foi selecionado em uma peneira do Paraná Clube? Pois é, o menino cresceu, virou craque e despertou o interesse de um dos maiores clubes brasileiros, o Atlético Mineiro. Considerado uma revelação da base paranista, o zagueiro Felipe, hoje com 17 anos, assinou contrato de três anos com o Galo, para integrar a equipe Sub17.

O atleta já está treinando em Minas Gerais e tem grandes chances de estrear no time neste sábado, 21 de agosto, pelo Campeonato Mineiro Sub17. Felipe também poderá ser um dos integrantes da equipe do Galinho, que disputa a Copa do Brasil, na categoria Juvenil.

A paixão pelo futebol sempre esteve presente na vida de Felipe. Com apenas cinco anos ele já deu seus primeiros chutes e, desde então, nunca mais saiu dos gramados. O jovem começou jogando no Projeto Vencer, do jardim Califórnia, bairro onde mora, quando tinha apenas cinco anos. Depois jogou nas escolinhas da SMEL, Berneck, passou pelo Figas, pelo Sesi Portão (através do Projeto Sesi), até chegar ao Paraná Clube, que lhe deu a possibilidade de ser contratado pelo Atlético Mineiro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021