Zé Henrique e Bachega lançam clipe da música “A Sua Cópia”

Novo clipe da dupla já está disponível.

Já conhecido no meio musical araucariense, Wesley Bachega, durante o auge da crise gerada pela pandemia do coronavírus em 2020, chegou a cogitar desistir de vez da carreira artística. Longe dos palcos, respeitando as normas impostas pela doença, a estrada antes árdua se tornou ainda mais dura para o músico, entretanto, seu talento e dedicação chamaram a atenção do cantor Zé Henrique. Agora, ambos trabalham em um novo projeto, buscando levar música boa e alegria aos fãs.

Somando 21 anos de carreira, Wesley conta que chegou a anunciar a aposentadoria dos palcos em suas redes sociais e de forma inesperada, Zé Henrique o chamou para uma conversa privada, propondo a parceria musical. “Ele perguntou se eu não queria entrar num projeto junto com ele, montar uma dupla e aquilo ficou na minha cabeça, foi me motivando”, conta Bachega.

Com energias renovadas, pronto para encarar esse novo trabalho, a dupla se uniu em estúdio na produção de uma nova canção. A faixa de estreia dos cantores se chama “A Sua Cópia” e o clipe está disponível no canal dos sertanejos no YouTube. Feita especialmente para os apaixonados, a canção composta pelo paulista Felipe K e Bruno Bahiano pode ser ouvida em todas as plataformas digitais, incluindo o Spotify, Deezer e a Apple Music.

Natural do município de Pinhais, Wesley Jimi Cordeiro, ou apenas Zé Henrique, está na estrada há 14 anos e planeja trazer energias positivas com música de qualidade, aos quatro cantos do Brasil, ao lado de Bachega. A mais nova dupla promete surpreender os fãs cantando de forma eclética, trazendo novidades únicas. “É um sonho se iniciando e estamos com muito orgulho de apresentar pra vocês”, dizem os cantores.

