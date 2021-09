05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia do Meio Ambiente não é apenas uma data comemorativa! É dia de lembrar a importância da preservação e do uso responsável dos recursos naturais.

Assim o Observatório Social de Araucária, quer chamar atenção para a responsabilidade social no descarte consciente de lixo, promovendo o dia do descarte legal de lixo eletrônico, que será no dia 05 de junho de 2021, das 9h ás 17h, na Rua João Pessoa, 137 (ao lado da Associação Comercial).

Na entrega do material eletrônico para reciclagem ou descarte adequado, receberá uma muda de árvore frutífera para plantio. E eventuais retornos financeiros, se houver, será revertido em alimentos para pessoas necessitadas.

Seja um cidadão consciente, participe, divulgue, compartilhe essa proposta! Contatos: (41) 99987-5060 e araucaria@osbrasil.org.br

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021