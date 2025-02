135 anos: “Araucária 5.0”, aqui a transformação tecnológica já começou!

Segundo a ONU, nove em cada dez brasileiros viverão em áreas urbanas em 2030. Nessa perspectiva, todas as “cidades inteligentes” já estarão utilizando a tecnologia de dados para melhorar a vida dos seus moradores. Embora as “cidades inteligentes” representem a visão do futuro, estão ganhando destaque cada vez maior no presente. É evidente que o avanço da tecnologia e o crescimento acelerado da urbanização obrigarão os gestores a buscarem soluções que tornem as cidades mais sustentáveis, eficientes e confortáveis para seus habitantes.

Com a maioria dos moradores conectada por dispositivos móveis, Araucária já embarcou nessa onda das “smart cities”, como também são conhecidas as “cidades inteligentes”, as quais vêm transformando o ambiente urbano. É no presente que vemos pessoas conectando diferentes serviços e sistemas, como transporte, saúde e segurança, tornando a vida mais fácil e eficiente.

“Uma cidade inteligente é uma cidade que sabe fazer as escolhas certas. Ponto final. Esse é o conceito!”, aponta o secretário municipal de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Araucária, Tiago Francisco da Silva. Completando o raciocínio, ele afirma que uma cidade inteligente é aquela que sabe tomar decisões e optar pelas melhores soluções. “A métrica para definir se uma cidade é inteligente ou não, são os projetos que ela desenvolve. Aquele projeto que quando a gente vê, automaticamente fala: ‘Putz, isso é muito inteligente, isso aí vale a pena!”.

Tiago cita o exemplo do programa de reciclagem do lixo implantado em Curitiba, uma ideia inteligente que trouxe resultados fantásticos. “A prefeitura da capital gastou muito pouco para executar o projeto, basicamente capacitou seus próprios professores para ensinar aos alunos, e estes, por sua vez, instruíram seus pais. Então, criou-se uma conscientização nos adultos, que se tornaria cara por meio de uma campanha de marketing, além de pouco eficiente. Durante 20 anos, Curitiba foi a cidade que mais reciclou o lixo no mundo. Então, quando você olha isso, você fala: ‘Que projeto inteligente! Curitiba soube tomar a decisão de criar um projeto, pensando e usando de forma astuta todos os critérios”, compara o secretário.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL JÁ COMEÇOU

Araucária, sem dúvida, é uma cidade comprometida com a transformação digital, e o primeiro passo foi dado a partir da criação de um departamento de tecnologia, dentro da Secretaria de Planejamento, isso no início de 2010. Outro passo importante foi a implantação do ERP – Enterprise Resource Planning. “Com esse software de gestão da cidade, conseguimos hoje grande parte dos dados. É fato que o software precisa de ajustes, mas foi um passo importantíssimo para o Município. O terceiro passo, também mostrando esse comprometimento com a transformação digital, foi a criação de uma secretaria específica de tecnologia e inovação. A equipe saiu do planejamento, foi criada essa nova secretaria – não só de tecnologia, como várias secretarias da Região Metropolitana têm-, mas com inovação. Arrisco dizer que Araucária é a primeira cidade da região metropolitana de Curitiba, inclusive à frente da capital, a ter uma secretaria mais abrangente”, pontuou Tiago.

Nessa lista, o secretário cita ainda a criação e o apoio da cidade ao “Avança Araucária”, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, responsável por desenvolver projetos alinhados com a sociedade e o poder público, especialmente a prefeitura, com olhar voltado à transformação digital. “Portanto, no que diz respeito à preocupação com o futuro dos seus habitantes, podemos afirmar com certeza que a cidade está comprometida. Primeiramente, por trazer o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Curitiba, que fez com que a capital ganhasse o título de cidade mais inovadora do mundo – este que vos fala. O prefeito Gustavo (Botogoski) me chamou com a missão de transformar 40 anos em quatro, em termos de inovação. Dentro desse planejamento, primeiramente teremos que sair de um nível de inovação ainda muito baixo – de um software, que seria o básico, o elementar-, para atingirmos o topo do que existe em inovação de tecnologia em todas as áreas. Assumi este compromisso!”, declarou.

Com estes avanços iniciais, o secretário acredita que Araucária caminha a passos nem tão largos assim para uma “Sociedade 5.0”. “A inteligência artificial é o que está revolucionando a sociedade como um todo, e de forma rápida. Embarcamos nessa e faremos com que essa tecnologia seja benéfica para a sociedade, melhorando a eficiência interna, colocando o cidadão em primeiro lugar. Temos que fazer com que as políticas públicas municipais e, por consequência, as políticas estaduais e federais, tenham como foco principal o cidadão, sempre nos questionando sobre quais são as necessidades das pessoas no presente. E, a partir disso, desenvolvermos as iniciativas públicas”, destaca.

SERVIÇOS COM UM CLIQUE

O araucariense tem à sua disposição um aplicativo que facilita o acesso aos serviços públicos e troca de informações, no entanto, ainda não são todas as pessoas que estão familiarizadas com essa tecnologia. “O aplicativo de saúde é um pouco difícil de acessar, de verificar as informações. É uma inovação simples, para um aplicativo de contato com o cidadão. Não possuímos ainda um canal 156, de recebimento de reclamações e participação da sociedade, a exemplo de Curitiba. Então, temos que começar a diagnosticar o que falta na cidade, praticamente partindo do zero”, afirma Tiago.

Ele reforça que o objetivo desse planejamento a médio e longo prazo, é fazer com que o cidadão se sinta pertencente ao local onde vive. “Quando falamos em “Sociedade 5.0”, precisamos satisfazer a necessidade atual do cidadão. Ele recebe asfalto, iluminação, segurança, que não deixam de ser elementos básicos, mas quando a gente fala em “Sociedade 5.0”, temos que pensar na necessidade mais urgente do cidadão, por exemplo, um lugar para o pai dele passar o dia enquanto ele trabalha, apoio financeiro para a empresa dele, ou ainda uma capacitação para aumentar sua renda. Em resumo, às vezes o que o cidadão está precisando agora não é aquilo que a gente normalmente desenvolve com políticas públicas, numa esfera nacional. Não que essas coisas não tenham sua devida importância e não devam ser feitas, porém quando falamos em realmente ajudar o cidadão, temos que entender qual é o próximo passo dele, para desenvolvermos políticas públicas que se adequem às suas necessidades”.

CIDADÃO EM 1º LUGAR

Araucária pode sim ser a primeira cidade do Brasil e uma das primeiras do mundo, a implantar a “Sociedade 5.0”. Esta é a base do projeto de inovação que a Secretaria de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico pretende concretizar. “Nesse momento, passamos por uma fase de organização interna da equipe, fazendo revisões de contratos, organogramas, e possivelmente nos meses de março e abril, começaremos efetivamente a trabalhar o futuro do nosso planejamento estratégico, que tem no topo das prioridades a ‘Sociedade 5.0’. Em segundo plano, trabalharemos a eficiência e inovação para cada uma das secretarias, utilizando inteligência artificial e outros recursos”, garante Tiago.

Ele ainda ilustra que o conceito “Sociedade 5.0” foi criado no Japão em 2019 e que aquele país ainda está fazendo os primeiros testes em cidades japonesas, porém ainda sem conclusão de resultados. “Mesmo o Japão, que criou a tecnologia, ainda não a implantou oficialmente em nenhuma de suas cidades. Então podemos acreditar na possibilidade de tornarmos Araucária um dos primeiros municípios do mundo com esse super conceito. Não se trata de implantar uma tecnologia, mas um conceito de gestão, algo realmente muito grande e impactante. Vamos abrir um canal de diálogo com cada cidadão, uma espécie de conversa direta, e a partir daí conseguiremos identificar com precisão, quais as demandas. A ideia é estar sempre presente no que ele precisa agora, planejar o que ele precisará amanhã, e o que ele já devia ter tido ontem e ainda não teve”, ressalta.

CONHECENDO O HIPERVISOR

Recentemente, o secretário Tiago Francisco da Silva e uma comitiva formada por 16 profissionais das secretarias de Inovação, Planejamento, Urbanismo e Comunicação Social, além da vice-prefeita e secretária de Educação, Tatiana Assuiti, visitaram o Palácio da Inovação, que funciona no prédio do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), em Curitiba. Os araucarienses foram recebidos pelo diretor técnico do Hipervisor Curitiba, Oscar Schmeiske, que apresentou a plataforma, uma ferramenta de compartilhamento de dados públicos capaz de coletar, processar e distribuir informações que permitem gerir serviços em tempo real, além de auxiliar no planejamento de políticas públicas.

Na mesma ocasião, conheceram o Geo Curitiba – a base de dados geográficos da cidade –, que entre outras ferramentas, fornece o Mapa Cadastral, e visitaram a sala de controle da Muralha Digital, o sistema de monitoramento da capital. “Curitiba é uma referência mundial na implantação do Hipervisor, inspirou-se em cidades francesas, onde a plataforma já funciona, cidades que inclusive vieram visitar a capital paranaense. Nós fomos lá conhecer o Hipervisor e como funciona. A plataforma é fantástica, permite saber por onde o cidadão trafega, quantos ônibus ele pega, quais são as linhas que mais utiliza, é possível saber onde ocorrem as enchentes na cidade, onde não há riscos de alagamentos, entre outras situações. O Hipervisor também atende dados de várias secretarias, o que é essencial para as tomadas de decisões em conjunto”, observou o secretário.

