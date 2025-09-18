As sete equipes que irão disputar a 1ª Copa Primavera de futebol de campo estão ansiosas para entrar em campo. O campeonato começa no próximo domingo, 21 de setembro e os jogos serão realizados no Estádio Sebastião Calado (Pizato).

As disputas serão entre os times Projeto Vencer, Grêmio, Seleto, América, Instituto Everest FC, Esquadrão da Bola e Unidos do Beco. O organizador Jamil de Jesus convida as torcidas para acompanharem e incentivarem seus times.

“Esperamos um bom público para essa estreia. Importante lembrar que os campeonatos amadores de futebol movimentam as comunidades e revelam talentos que, muitas vezes, nunca tiveram uma oportunidade no futebol profissional”, declarou o desportista. Acompanhe os jogos da rodada de estreia.

1ª RODADA
DOMINGO (21/09)
11h – Esquadrão da Bola X América FC
13h30 – Everest FC X Projeto Vencer
15h30 – Unidos do Beco X Grêmio
Folga – Seleto

Edição n.º 1483.