A segunda rodada da Copa Primavera, que aconteceu no domingo (28/09), foi marcada por uma chuva de gols. Foram três partidas realizadas no Estádio Sebastião Calado, sendo duas goleadas e um total de 14 gols. O Instituto Everest venceu o Unidos do Beco por 5X1, o Projeto Vencer goleou o América em 6X0, e o Seleto venceu o Esquadrão da Bola por 2X0.

Com exceção dos times do Seleto e do Grêmio, que folgaram uma rodada, todos os demais times já têm dois jogos, e a tabela de classificação é a seguinte: Projeto Vencer com 6 pontos em 1º, Instituto Everest em 2º com 3 pontos, Seleto em 3º com 3 pontos, Grêmio em 4º com 3 pontos, Esquadrão do Bola com 1 ponto está em 5º, em 6º vem o América com 1 ponto, e o Unidos do Beco ainda não pontuou.

Acompanhe os jogos da terceira rodada.

3ª RODADA DOMINGO (05/10)

11h – Seleto X Unidos do Beco
13h30 – Projeto Vencer X Esquadrão da Bola
15h30 – Grêmio X Instituto Everest
Folga – América.

Edição n.º 1485.