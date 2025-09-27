A 1ª Copa Primavera de futebol de campo teve sua estreia no domingo, 21 de setembro, com três jogos bastante equilibrados, que movimentaram as torcidas que compareceram ao Estádio Sebastião Calado (Pizato).

O Esquadrão da Bola empatou com o América em 3X3, o Projeto Vencer ganhou do Evereste por 4X2 e o Grêmio venceu o Unidos do Beco por 4X3. A equipe do Seleto folgou na rodada. “Começamos o campeonato com bons jogos e tudo transcorreu de forma tranquila”, comentou o organizador Jamil de Jesus.

SOBRE AS DISPUTAS

Na primeira fase da competição todos jogam contra todos em turno único, onde se classificam as quatro melhores equipes. Na segunda fase – semifinal, joga o 1º colocado X 4º e o 2º colocado X 3º, onde sairão os dois finalistas. Acompanhe os jogos da segunda rodada.

2ª RODADA DOMINGO (28/09)

11h – Evereste X Unidos do Beco
13h30 – Seleto X Esquadrão da Bola
15h30 – Projeto Vencer X Evereste
Folga – Grêmio

Edição n.º 1484.