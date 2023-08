1ª Mostra de Talentos do SECRIA atraiu público expressivo e foi um sucesso

Na tarde da última terça-feira de julho, dia 25, a Praça da Bíblia foi palco da 1ª Mostra de Talentos do Serviço de Atenção em Saúde Mental a Criança e ao Adolescente (SECRIA). A proposta era conscientizar a população, profissionais, familiares e pacientes sobre a importância de um olhar integral para a saúde mental, ofertando alternativas de lazer, o desenvolvimento artístico, as ações de economia solidária e geração de renda, o acesso a tratamentos menos invasivos e enfatizando o papel fundamental da família no tratamento.

O evento contou com barracas de geração de renda da Arausol, Hortasol e Suculentas; exposições de pintura, desenho e artesanato; atividades recreativas (piscina de bolinha, cama elástica e algodão doce); apresentação cultural dos artistas locais Divaganjah e Serginho Smith e outras apresentações de música, poesia, cosplay; apresentação da oficina de música do Caps II; entre outras atrações.

Idealizada pelas profissionais do SECRIA, enfermeira Édila Regina Escobar e assistente social Elisabete Pereira de Almeida Junges, a Mostra foi uma maneira de incentivar a criatividade, integrada ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. “Além disso, fortaleceu vínculos familiares e comunitários, por meio do envolvimento dos familiares e amigos, valorizou habilidades e interesses, ajudou na autoestima e promoveu autonomia e senso de pertencimento comunitário”, afirmam as profissionais.

Ainda conforme a enfermeira Édila Escobar, o modo de atenção psicossocial, que baliza o funcionamento dos serviços de saúde mental no município, prevê que o cuidado seja de base territorial e comunitária, com ações que ultrapassem os muros dos serviços. “As expressões artísticas são conhecidas ferramentas para a elaboração de sentimentos e questões psíquicas e possuem enorme potência terapêutica”, justifica.

Apoiaram o evento o Departamento de Atenção Psicossocial (DAPS) e o Núcleo de Educação Permanente e Eventos da Saúde (NEPES), além de várias secretarias que cederam equipamentos, apoio logístico e espaço.

Nina Santos.

Edição n. 1374