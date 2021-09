1º, 2º e 3º anos e turmas de EJA já têm retorno presencial agendado

Todas as escolas estão preparadas para receber as novas turmas com segurança. Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) divulgou no dia 2 de setembro, as datas para o retorno presencial, em modelo híbrido, das turmas do 1º, 2º e 3º anos do ensino Fundamental e das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os 3º e 2º anos retornam na próxima terça-feira, 14 de setembro, e os 1º anos e turmas de EJA retornam na segunda-feira seguinte, 20 de setembro. A decisão foi tomada com base na avaliação do Comitê Permanente de Retorno às Aulas nas unidades educacionais e dos relatórios emitidos, autorizando o retorno presencial.

A SMED também convocou todos os profissionais que atuam nessas turmas para o atendimento presencial. E Assim como ocorreu com as demais turmas, a participação dos alunos de 1º, 2º, 3º em atividades presenciais será somente com a devida autorização assinada pelo pai ou responsável legal pela criança. O documento está disponível na unidade onde a criança está matriculada.

Escala

Lembrando que as turmas de 4º, 5º, 8º e 9º anos já tinham retomado suas atividades presenciais, na modalidade híbrida, com parte dos alunos na escola e parte de maneira remota, seguindo uma escala. “O ensino híbrido ganhou maior viabilidade graças ao avanço da vacinação, não apenas para os profissionais da Educação, mas para toda a população. Nas unidades, as carteiras e cadeiras foram espaçadas com isolamento e distanciamento de 1,5m. Todas as salas de aula têm álcool em gel e os bebedouros de uso coletivo estão isolados. As crianças receberam kits de higiene individuais, contendo máscaras e álcool em gel. As máscaras são de uso obrigatório. Outra medida é a medição de temperatura de todas as pessoas que entrarem na unidade, além da higienização das mãos com álcool gel”, destacou a SMED.

CMEIs

Quanto ao retorno dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a secretaria explicou que o Comitê Permanente de Retorno às Aulas presenciais, que é composto por representantes da SMED, Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Educação (conforme decreto 36388/21) está visitando todas as unidades para avaliar sobre o protocolo de biossegurança nessas unidades. A comunidade será informada das novidades diretamente pela unidade educacional onde a criança está matriculada.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021