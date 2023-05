1º Torneio de Futebol da Amizade será neste sábado (6), no Pizatto

No próximo sábado (06/05), às 10h30, acontece o 1º Torneio de Futebol da Amizade Projeto Vencer, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. A competição reunirá as equipes da Associação Esportiva Vencer e do Instituto Schnorr, com disputas nas categorias Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

Os organizadores convidam toda a comunidade araucariense para prestigiar e assistir a esse grande evento de futebol entre crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, que fazem parte dos dois projetos. Além de incentivar o esporte, a competição tem por objetivo promover a interação entre pais e filhos.

Garotada do Projeto Vencer.

Edição n. 1361