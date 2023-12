2ª Feira Sabores da Colônias começou nesta quarta-feira e vai até domingo (10)

Com uma super estrutura montada no Parque Cachoeira, 2ª Feira Sabores das Colônias começou na quarta-feira (06/12) e segue até o próximo domingo (10), com muitas atrações para o público. O evento conta com mais de 150 expositores e este ano a variedade de produtos a serem comercializados aumentou.

Essa edição tem itens de vestuário infantil e masculino e, na parte de alimentos, os visitantes podem encontrar pieroguis, pizzas, cucas, donnuts, bebidas artesanais e muito mais. Além disso, o público encontrará grande variedade de queijos, pães, geleias, sorvetes, chocolates e outros doces, embutidos, hortifrutti, artesanato, flores e plantas ornamentais. Para que a população possa aproveitar tudo isso, a feira teve sua duração estendida para cinco dias.

A edição deste ano também veio com outras novidades como um espaço gourmet, para que o público fique à vontade e possa experimentar os itens alimentícios de consumo imediato; a Casa do Papai Noel para visitação e fotos; e o espaço instagramável, para que o público possa registrar momentos na feira e publicar em suas redes sociais. Tem ainda uma praça de alimentação, que permanecerá no parque até o dia 23 de dezembro.

A entrada na feira é gratuita e o horário de funcionamento é das 10h às 22h.

Fotos: Carlos Poly / SMCS

Edição n.º 1392