2ª Tarde das Mulheres do Jardim Califórnia será na terça-feira (31)

Um evento que terá como foco o combate e prevenção ao câncer de mama acontecerá na próxima terça-feira (31/10), a partir das 13h, na sede da associação de moradores dos jardins Califórnia e Los Angeles.

A promoção é da associação, com apoio de parceiros, entre eles o voluntário Roberto Cardoso, que recentemente perdeu a esposa Michele para um câncer de mama.

O encontro contará com apresentações de vários serviços importantes para as mulheres. Uma representante da UPA Jardim Califórnia ministrará palestra sobre o câncer de mama; também haverá orientação jurídica com acadêmicos da Faneesp, sobre os direitos das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e para aquelas que são vítimas de violência doméstica.

A ONG EVA, entidade que assiste mulheres em tratamento contra o câncer, também fará uma fala; o Conselho Tutelar abordará o apoio da entidade às famílias que sofrem violência doméstica; e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, fará uma palestra sobre este mesmo assunto.

Ao final da roda de conversa as mulheres participarão de um café da tarde, que contará com sorteio de brindes e algumas dinâmicas. Para participar, é necessário confirmar presença pelo fone (41) 99133-3563. A associação de moradores dos jardins Califórnia e Los Angeles fica na Rua Tangará, 679, esquina com a Rua Tiriva.

Edição n.º 1386