3ª Copa Inverno começa dia 21 de julho com 8 times participantes

A Copa de Inverno vai começar no dia 21 de julho e nesta terceira edição contará com a participação de oito times, que foram divididos em duas chaves. Na Chave A estão o Celtics, Projeto Vencer, Evereste e Tupy, e na Chave B estão as equipes do Araucity, Jatobá, América e De Olho no Futuro.

O arbitral da competição foi realizado na sexta-feira (05/07), onde ficou decidido que na primeira fase todos vão jogar contra todos. Nas quartas de final haverá o cruzamento dentro da mesma chave, onde o primeiro enfrentará o quarto colocado e o segundo enfrentará o terceiro lugar. Todos os jogos vão acontecer no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

Os três times vencedores vão ganhar troféus e medalhas, assim como o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado. Acompanhe a tabela da primeira rodada.

1ª rodada Domingo (21/07)

9h – Celtics X Araucity 11h- Projeto Vencer X América 13h15 – Instituto Everest X Jatobá 15h15 – Tupy X De Olho no Futuro *Todos os jogos acontecem no Estádio Sebastião Calado

