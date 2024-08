3ª Copa Inverno terá sua quarta rodada no domingo, 18 de agosto

Após uma pequena pausa para comemorar o Dia dos Pais, a 3ª rodada da Copa Inverno terá rodada normal no próximo domingo (18/08), no Estádio Sebastião Calado. Na atual tabela de classificação, o Instituto Everest lidera o Grupo A com 6 pontos, Projeto Vencer é o segundo colocado com 4 pontos, Celtics é o terceiro com 3 pontos, e o Tupy está na quarta posição sem nenhum ponto.

No Grupo B o Araucity é o líder com 9 pontos, Jatobá está em segundo com 6 pontos, América é o terceiro com 4 pontos e o Projeto De Olho no Futuro está em quarto lugar com 3 pontos. Acompanhe os jogos da quarta rodada.

4ª rodada da Copa Inverno – Domingo (18/08)