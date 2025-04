Fisiculturista Amanda Schmidt conquista 4 títulos no Troféu Larissa Cunha

A atleta Amanda Schmidt competiu no Troféu Larissa Cunha, evento realizado recentemente no Teatro do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, e em sua estreia em um campeonato de fisiculturismo, surpreendeu ao participar de quatro categorias e conquistar troféus em todas elas. Amanda foi campeã nas categorias Bikini acima de 1,63m e Sport Model, além de alcançar o segundo lugar na categoria Glamour e o terceiro na categoria Bikini.

Com 28 anos, Amanda é diretora de um Centro Municipal de Educação Infantil em Araucária e encontrou no fisiculturismo uma nova paixão que agora faz parte da sua rotina. A dedicação à modalidade é intensa, ela treina seis vezes por semana, com sessões que combinam cerca de uma hora e meia de musculação e uma hora de cardio diariamente, além de aulas semanais de poses específicas da modalidade.

Todo o preparo da fisiculturista para o Troféu Larissa Cunha foi acompanhado de perto por um nutricionista, responsável por elaborar uma dieta restrita, planejada com precisão para atender às exigências do esporte. “Não poderia deixar de aproveitar o momento e agradecer ao Dr. Jean Carlos Calabrese que me recebeu no time Nutritrainer e conduziu minha preparação com maestria, dedicação e profissionalismo. Sou grata em especial a minha mãe, tio, amigos e todos que me acompanharam nas redes sociais e ficaram na torcida, esse resultado é mérito nosso!”, agradeceu Amanda.

A preparação para o campeonato durou meses e exigiu comprometimento absoluto, mas Amanda já pensa nas próximas competições. “A preparação para esse campeonato durou alguns meses, porém valeu a pena todo esforço, estou muito feliz com o resultado conquistado, foi a primeira de muitas vitórias que ainda virão. Ainda esse ano retornarei aos palcos com um físico melhor”, garantiu.

A atleta tem um perfil ativo no Instagram onde compartilha suas rotinas de treinos e resultados, e convida a todos que tiverem interesse em apoiá-la nessa jornada a seguir seu perfil @amanda.ximit.

