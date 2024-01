3ª Copa Tião Calado vai começar no dia 18 de fevereiro; inscrições estão abertas!

Com previsão de início para o dia 18 de fevereiro, a Copa Tião Calado já abriu as inscrições para os times interessados em participar desta terceira edição. O arbitral está marcado para o dia 2 de fevereiro e todos os jogos deverão ser realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Assim como nas demais edições, haverá premiações para os três primeiros colocados, além do artilheiro e goleiro menos vazado.

A 2ª edição contou com a participação de 11 equipes, tendo como vencedor o Projeto Vencer; e na 1ª edição foram 18 times participantes com o Jatobá erguendo o troféu de campeão.

Mais informações sobre a 3ª Copa Tião Calado poderão ser obtidas com o desportista Jamil, pelo fone (41) 99669-5963.

Edição n.º 1397