3ª edição do Aviva Araucária acontecerá no 26 de abril na Praça da Bíblia

O Aviva Araucária 2025 está chegando! A terceira edição do evento promovido por jovens cristãos da comunidade local, com apoio da Aplear – Associação dos Pastores e Líderes Evangélicos de Araucária, acontece no sábado (26/04), a partir das 17h, na Praça da Bíblia. Os participantes poderão vivenciar momentos intensos de adoração, palavra, entrega e muita presença de Deus.

Matheus Dalmaso será o preletor do Aviva Araucária pelo segundo ano. Missionário em tempo integral há mais de três anos, com experiências em missões transculturais que vão da América Latina à Europa, ele é fundador do movimento One Mission Movement, e tem levado a Palavra de Deus às praças de Curitiba. Seu chamado como evangelista tem alcançado aqueles que mais precisam, especialmente durante a madrugada, em regiões marcadas por bares e baladas — lugares onde muitos perderam a esperança, mas onde o amor de Jesus continua encontrando corações.

“O Aviva Araucária nasceu da necessidade de os jovens se unirem, principalmente os jovens cristãos. Tem uma lei que foi sancionada recentemente e que trata justamente da juventude cristã, fala desse movimento jovem que existe e que está crescendo cada vez mais. Então decidimos que todos os anos, no último sábado de abril, celebraríamos essa conquista para promover e fortalecer o movimento jovem em nossa cidade”, afirma uma das integrantes da equipe de organização.

Para mais informações, acesse o Instagram do evento: @avivaaraucaria.

