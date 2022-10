3ª etapa do Campeonato Arauqüeras foi um sucesso

Arqueiros da cidade se saíram bem na prova. Foto: divulgação

No domingo, 20 de junho, o CT Cordilheira em Araucária recebeu a 3ª etapa do Campeonato Arauqüeras de Arco e Flecha. O torneio, válido pelo circuito brasileiro da Field Brasil, contou com 33 participantes, vindos dos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Obedecendo todos os protocolos de distanciamento, os arqueiros percorreram uma trilha com 2km de extensão, onde estavam distribuídos 28 alvos de material sintético, réplicas de animais. Os arqueiros e arqueiras de Araucária fizeram bonito, com destaque para um duelo caseiro entre as arqueiras Julia e a Jéssica, que disputaram flecha a flecha até o final. Tina Riter, vice campeã mundial, supervisionou o duelo e destacou que muito em breve a modalidade contará com a revelação de novos expoentes (referindo-se ao desempenho da dupla).

Estiveram presentes os campeões mundiais Pablo Deusdiante e Volnei José Guareschi, que avaliaram o local positivamente, dizendo que se tratou de uma das mais empolgantes provas que já participaram. “A competição do Grupo Arauqüeras não fica devendo em nada para os circuitos que já experimentamos em outros lugares do mundo. O CT Cordilheira merece uma medalha de ouro”, brincaram. A diretoria da Field Brasil também esteve presente e fez muitos elogios à prova e à equipe da organização, lembrando o esforço que tiveram véspera para montar a pista de tiros, mesmo com toda a chuva que havia caído. Felizmente no dia da prova a chuva deu uma trégua, permitindo que todos tirassem o máximo proveito do evento.

Confira os vencedores da competição

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021