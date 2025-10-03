Mais uma edição do evento que está agitando os apaixonados por bikes acontecerá neste final de semana. O 3º Encontro de Bikes, que fez o maior sucesso desde a sua primeira edição, acontecerá neste domingo, 05 de outubro, na rua José Júlio Bueno, no bairro Costeira. É importante ressaltar que a via será fechada com cones e sinalização para impedir a circulação de veículos grandes e garantir a segurança de todos que comparecerem ao evento.

O encontro começa a partir das 12h30 e é resultado de uma parceria entre a Conexão Araucity, a vice-prefeita Tati Assuiti, o ParandoCWB e a Unidos da City.

Segundo os organizadores, o dia promete muita diversão e lazer para toda a família, que poderá se divertir acompanhando muitas manobras radicais. O evento também contará com uma estrutura planejada para garantir a comodidade das pessoas, com distribuição de água e banheiros químicos.

Os apoiadores desta terceira edição são: rede de Supermercados Condor, Tarta Bikes, Sindicato Metalúrgico de Curitiba do Sérgio Butka e Prefeitura Municipal de Araucária. Para saber mais sobre esse e outros eventos, basta acompanhar os perfis @conexao.araucity, @tatiassuiti_, @unidosdacity e @parandocwb.

Edição n.º 1485. Victória Malinowski.