A 5ª Mostra Casa Eliseu Voronkoff que integra a programação do FRINGE, do Festival de Curitiba, acontecerá nos dias 03, 04, 10, 11 e 12 de abril, ocupando quatro espaços da cidade: a Casa Eliseu Voronkoff, o Teatro da Praça, a Praça do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado e a Associação Reação Periférica. Os ingressos já estão disponíveis em: https://festivaldecuritiba.com.br/
As atividades realizadas na Praça do CEU e na Associação Reação Periférica serão oferecidas de forma gratuita à população. Os ingressos dessas atrações poderão ser retirados no site da Casa Eliseu Voronkoff, a partir da segunda quinzena de março: www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos
A Mostra é uma parceria da Casa Eliseu Voronkoff com a Associação Reação Periférica e a Trágica Cia de Arte.

Edição n.º 1503.Maria Antônia.