6ª edição do Miss EVA será neste domingo (08) na Universidade Positivo

Um concurso que ajuda as pacientes oncológicas a se sentirem mais poderosas e empoderadas durante e depois do tratamento. Este é o Miss EVA, organizado pela ONG EVA, que está na sua 6ª edição e reúne a cada ano um número maior de participantes.

O Miss EVA 2024 acontecerá no próximo domingo, 8 de setembro, às 15h, na Universidade Positivo, localizada na Rua Prof. Pedro Parigot de Souza, 5300, Cidade Industrial de Curitiba. A entrada é franca, as pessoas terão que pagar apenas o custo do estacionamento.

Ao todo são 33 participantes, na faixa etária de 21 a 80 anos, das cidades de São José dos Pinhais, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Lapa e Colombo. Além do espetáculo esperado com o desfile das candidatas, o concurso terá apresentação da jornalista e empresária Gabi Rocha e o show da dupla sertaneja Jonas & Joel, que promete abrilhantar ainda mais o evento.

Novidade

Segundo Adri Ribeiro, fundadora e presidente da ONG EVA, a partir deste ano o concurso passará a ser realizado sempre no mês de setembro. “Nossa proposta é fazer com que no mês de outubro as ganhadoras e demais participantes possam contar suas histórias de vida através de palestras, fazendo alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer de mama e colo de útero”, explica.

O concurso deste ano conta com a parceria firmada entre a ONG EVA e a Universidade Positivo, tornando o evento um projeto de extensão do curso de Enfermagem da instituição.

Edição n.º 1431.