6ª edição do República Fight Championship será neste sábado (10/02)

A dica para os grandes fãs de lutas de Muay Thai e para os atletas de plantão, é não marcar nenhum compromisso para este sábado, 10 de fevereiro. Isso porque a Academia República Fight irá realizar na sua sede, localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1888, a 6ª edição do República Fight Championship (RFC). A competição contará com lutas eletrizantes de Muay Thai e terá início às 16h.

O card do RFC já tem 10 combates confirmados, sendo o último a disputa pelo cinturão, o octógono especialmente montado para receber as lutas, promete tremer com as encaradas entre os lutadores, fazendo o público vibrar a cada golpe.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo Instagram @republicafight ou pelo WhatsApp da academia (41) 99605-3341. A entrada antecipada custa R$ 30 e na hora o valor será de R$ 40.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401