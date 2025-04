71º Jogos Escolares Municipais teve abertura nesta segunda-feira (31) no Joval

A cerimônia de abertura da 71ª edição dos Jogos Escolares Municipais (JEM) aconteceu nesta segunda-feira (31/03), no Ginásio Joval de Paula Souza, com o desfile das delegações das 26 escolas participantes, totalizando 154 equipes e mais de 1700 atletas e professores envolvidos. Organizados pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os jogos seguem até o dia 10 de abril, em quatro locais diferentes, com disputas masculinas e femininas em cinco modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. Os campeões de cada modalidade vão representar o município na Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), que será realizada entre 02 e 07 de maio, em Rio Negro.

Na solenidade, após as performances das equipes de capoeira e ginástica rítmica da SMEL, dos desfiles das delegações, da execução dos hinos Nacional e de Araucária, e da cerimônia do fogo simbólico, teve falas de autoridades. O secretário de Esporte e Lazer, Everson Ribeiro, agradeceu principalmente aos alunos-atletas, definidos por ele como “personagens principais desse grandioso evento, a maior competição escolar da América Latina”.

A vice-prefeita Tatiana Assuiti parabenizou os participantes pela realização da maior edição dos Jogos Escolares dos últimos anos. “Vocês são protagonistas deste evento, que depende de vocês. Nós da Educação estamos juntos com o Esporte, para que tenhamos os Jogos Escolares em paz e tranquilidade”, destacou.

Encerrando as falas, o prefeito Gustavo Botogoski saudou os participantes e adiantou algumas das ações da administração na área. “Vamos revitalizar o estádio do Tupy, para dar mais conforto e oportunidades para a população da Campina da Barra; o estádio Emílio Cunha, ao lado do CSU, também está sendo reformado, vai sair do papel em breve; temos o Núcleo Esportivo do Jardim Plínio já com o projeto cadastrado no PAC do Governo Federal; e a nossa meta é fazer aquela grande arena, como a de Pato Branco, um investimento da ordem de R$ 30 milhões. Mas Araucária é grande, e vocês, nossos alunos, nossas crianças, adolescentes e jovens merecem”, arrematou.

A cerimônia de abertura dos jogos também contou com a presença de outros secretários municipais e vereadores.