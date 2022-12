É clássica a música da banda Titãs, que em certo trecho destaca: “A gente não quer só comida/ A gente quer comida, diversão e arte/ A gente não quer só comida/ A gente quer saída para qualquer parte”. E é assim a vida. As pessoas não querem só o básico e, mais do que “só querer”, elas merecem mais do que o básico.

Em Araucária, ao longo das últimas semanas, por exemplo, temos visto muitas ações no campo do entretenimento encantando a população local. Eventos como a Festa da Padroeira, o Natal Iluminado, o Parque dos Dinossauros e a Festa das Colônias são um alento para uma população que merece ser bem tratada. Tanto é que toda essa programação vem sendo aproveitada pela comunidade local de maneira plena.

Obviamente, há aquele que por ignorância, recalque e/ou má fé mesmo acaba por criticar eventos como esses, com argumentos frágeis de que a prioridade do poder público deveria ser esse ou aquele serviço, o qual – eventualmente – deixa a desejar.

A comparação, no entanto, é sem sentido. Isto porque – na administração pública – cada setor tem o seu orçamento, tem suas prioridades. E, especificamente no caso de Araucária, não há falta de recursos financeiros para nenhuma delas. Ou seja, se eventual ação na seara da saúde não vai bem não é porque o dinheiro para tal foi gasto com cultura e/ou fomento ao comércio local e assim por diante.

Então, não se sinta culpado em elogiar e aproveitar muito esta ou aquela atração promovida pelo poder público por – eventualmente – alguém ter dito que a saúde, educação ou segurança não vão tão bem assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Viva a cidade! Cobre nossos representantes quando for o caso! Mas os elogiem também quando entenderem pertinente. Não seja rancoroso com a máxima “de que não fizeram mais do que a obrigação”. Isto pode até ser verdade, mas saber elogiar diz muito mais sobre você do que sobre o elogiado. Pense nisso e boa leitura!