A década de 70 trouxe muitas novidades e mudanças em Araucária, mas também deixou lembranças que até hoje permanecem em cada um que viveu aquele tempo. No início dos anos 70 a Rua Dr. Victor do Amaral passou por uma grande reforma, teve suas laterais aumentadas, o escoamento de água enfim deixou de ser em valetas a céu aberto, foram construídas calçadas e a rua recebeu a primeira pavimentação de paralelepípedos, e, junto com as novidades uma construção chamava a atenção, as portas diziam que seria um estabelecimento comercial, e assim tivemos a Panificadora Índia

Nós já tínhamos na cidade algumas panificadoras e uma clientela sempre fiel, e a Panificadora foi uma novidade, pois era a primeira a trazer doces e salgados expostos nos balcões de vidro e que rapidamente saíam, o trabalho dos padeiros, dos doceiros e salgadeiros era constante. A produção era constante, desde manhã havia saída de pães que as pessoas vinham buscar ou então os entregadores levavam até as residências, aliás esse costume de entrega de pão em casa foi um hábito que durou alguns anos, mas também havia aqueles que preferiam tomar café direto nas mesas da Panificadora, foi ali que muitos provaram os primeiros sonhos de doce de leite, os primeiros hambúrgueres e durante todo dia os pães saíam fresquinhos e logo eram todos comprados.

A Panificadora Índia foi a primeira construção ao lado da propriedade do saudoso casal Máximo e Zeni Celeste Cantador (pais do também saudoso médico Dr. Álvaro Cantador). Nesta imagem podemos ver que ao lado ainda há árvores à direita onde havia grande quantidade de castanhas portuguesas e um parreiral de uvas escuras. Essa foi uma panificadora que trouxe muitas novidades pra dentro de Araucária. Sabemos que algumas das melhores receitas de bolos só podiam ser encontradas em Curitiba e foi através da Panificadora Índia que as atuais tem o mesmo glamour que as da capital.

Muitos estudantes e trabalhadores noturnos, vinham aqui fazer o lanche da noite, e mesmo depois de tantos anos passados, não há quem tenha frequentado essa panificadora que não lembre com saudades dos doces e salgados que encontravam-se neste estabelecimento.

Atualmente neste endereço existe uma clínica médica, onde havia as castanheiras e as parreiras há um estacionamento, onde vemos aquela grande extensão verde estão construídas as Lojas Santista e a Farmácia Descontão. Quem conheceu e frequentou a Panificadora Índia lembra com saudades desta que foi uma das melhores e mais completas panificadoras e lanchonetes de Araucária.

Texto de Terezinha Poly – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres